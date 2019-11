ROVIGO - La Cisl Padova Rovigo e Sani.In.Veneto organizzano un’iniziativa di prevenzione e tutela della salute nelle piazze del territorio. Ad inaugurare il calendario sarà Rovigo, con un appuntamento in programma per martedì 19 novembre, dalle 9.30 alle 13.30 nel mercatino di Corso del Popolo, all’altezza di via Laurenti. A disposizione di tutti i cittadini interessati sarà presente una unità mobile attrezzata dove sarà anche possibile effettuare gratuitamente un check-up sanitario.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Rovigo, è stata presentata nella sede Cisl di Rovigo da Samuel Scavazzin, dell’Ust Cisl Padova Rovigo, Alessandro Barbiero, coordinatore del settore artigianato della Cisl Padova Rovigo e Andrea Bellato, del settore artigianato della Cisl Padova Rovigo. “Si tratta di un’iniziativa importante – ha detto Scavazzin – per la Cisl, per il settore artigianato e per tutto il territorio. La Cisl ha sempre creduto nella bilateralità e ha trovato su questo aspetto nell’artigianato un terreno fertile. Sono stati creati l’ente bilaterale e poi Sani in Veneto, per dare un’assistenza integrativa ai dipendenti delle aziende artigiane. Con questa iniziativa, Cisl e Sani in Veneto hanno voluto andare nelle piazze per far sapere ai polesani e ai dipendenti delle aziende artigiane quello che possono avere”.

Per questo martedì mattina in Corso del Popolo ci sarà un camper messo a disposizione da Sani in Veneto con due medici e un banchetto dove sarà distribuito materiale informativo sul fondo di assistenza sanitaria integrativa. Chi vorrà potrà sottoporsi ad uno screening gratuito, con la spirometria, l’ecocardiogramma a riposo, le analisi della glicemia e gli esami delle urine. “Come Sani in Veneto – ha spiegato Alessandro Barbiero – siamo presenti in 22 recapiti nelle province di Padova e Rovigo, ma molti ancora non conoscono questo servizio, perché incontriamo solo una parte dei lavoratori. Centinaia di aziende non sono al corrente di questa opportunità. Il nostro intento è quello di avvicinare questi lavoratori, anche attraverso i loro familiari, lanciando anche un messaggio di prevenzione, oltre che di informazione sulla possibilità di avere un rimborso delle spese sanitarie”.

I vantaggi col tempo sono andati aumentando. “Oltre a rimborsare una quantità di analisi, prestazioni sanitarie, indagini diagnostiche – ha concluso Andrea Bellato – dal 1° settembre 2019 ha previsto un ‘pacchetto maternità’ con contributi fino a 5mila euro per analisi, ecografie, test e diagnosi varie e dopo il parto per contributi per pannolini e latte in polvere. E’ previsto anche un rimborso massimo di 3mila euro per la procreazione medica assistita. Fare la domanda non costa nulla e i rimborsi sono rapidi. Ma si può agire su richiesta specifica del lavoratore”.