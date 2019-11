Una stagione da incorniciare

ROVIGO – Nel corso della giornata di sabato 16 novembre presso il Palazzo Roncale di piazza Vittorio Emanuele II si è svolta la cerimonia di assegnazione dei “Premi Coni Point di Rovigo” (LEGGI ARTICOLO) per gli atleti, tecnici e dirigenti che sono risultati meritevoli per l’impegno di promozione degli sport praticati nella provincia di Rovigo. Per la Federazione Italiana Tennis sono state premiate Silvia Merlin e Giorgia Panin, quest’ultima atleta tesserata per il Circolo Tennis Rovigo. Giorgia si è distinta con una stagione 2019 dal percorso insuperabile, in dettaglio: a febbraio conquista il titolo di campionessa provinciale di singolare e doppio femminile, ad aprile 2019 a Vicenza è finalista regionale nel singolare e si laurea campionessa regionale nel doppio femminile in coppia con l’altra rodigina Silvia Merlin. Grazie a questo titolo le due rodigine partecipano nel maggio 2019 alle finali nazionali di doppio femminile tenutesi al Foro Italico nella settimana antecedente gli Internazionali d’Italia. Nel corso di questa manifestazione nazionali si battono con qualità contro le altre coppie provenienti dalle altre regioni d’Italia, lasciando il campo sconfitte dalla coppia che andrà in finale.

Una stagione maiuscola che ha visto il tennis rodigino uscire dai confini della provincia per affacciarsi e calpestare i campi in terra rossa dei campionissimi con emozioni indimenticabili. Giusto quindi riconoscere a queste atlete un elogio di questo spessore per un traguardo che nessuno in provincia era mai riuscito a raggiungere. Le due atlete sono state premiate dal delegato provinciale del Coni Point Lucio Taschin e dal delegato provinciale FIT Massimo Borgato che si sono congratulati con entrambe per la magnifica stagione sportiva realizzata. Un anno il 2019 che ha visto il tennis Veneto confermare una forte crescita del movimento con ben 36.000. tesserati totali in tutta la regione, di cui 9.000. atleti agonisti, 229 circoli associati alla Federazione Italiana Tennis, 1.038 squadre venete andate in campo per disputare manifestazioni federali dai più piccini agli adulti e 512 tornei organizzati, numeri dove la provincia di Rovigo non è da meno di altre più popolate, con cifre importanti che confermano la crescita di questa disciplina sportiva con un futuro di grande crescita e queste due giovani atlete con il loro traguardo lo hanno dimostrato sul campo.