Le ingenuità costano il match

CONEGLIANO (TV) - C’è delusione nelle parole di coach Luca Cavallaro al termine dell'ultima sfida della prima fase del girone territoriale per l'Andreotti Auto Fulvia Tour Rugby Villadose under 18, sconfitto di misura domenica 17 novembre a Conegliano, provincia di Treviso, per 22-19 dal Rugby Villorba.

"Risultato in linea con l’atteggiamento avuto durante tutta la settimana - afferma il tecnico -. Squadra svogliata e poco concentrata contro un Villorba abbordabile, che però ha avuto il merito di giocare senza mollare tutta la partita".

Incontro che parte bene e dopo solo 5 minuti Cariero segna la prima meta su palla rubata. Subito dopo è invece Gallimberti a segnare con Masiero che trasforma. Sembra tutto facile, ma i ragazzi cominciano a uscire dal piano di gioco assegnato e a commettere i soliti errori “mentali” che portano il Villorba a segnare. Primo tempo chiuso in vantaggio 12 a 7.

Secondo tempo con i neroverdi che lasciano il gioco in mano ai trevigiani, ma a sorpresa ancora Cariero recupera palla su una controruck e segna in mezzo ai pali, Masiero trasforma. Poi inizia il vero e proprio black out e invece di pensare a possesso e territorio alcune ingenuità portano il risultato sul definitivo 22 a 19 per i padroni di casa.

Villadose U18: Masiero, Borin, Marega, Galimberti, Gozzo, Franoso, Cherubin, Guaraldo, Fornasiero, Carriero, Methli, Quaglio, Morello, Zanobbi, Schierati, Boccato.

Il Comitato Regionale Veneto ha sospeso causa maltempo gli incontri del mini rugby nell'ultimo fine settimana.