Deputati veneti della Lega: "Ok a Zes in mozione Camera. Soddisfazione"

ROMA - I deputati veneti della Lega esultano per l'importante risultato ottenuto stamane, tra loro l'onorevole polesana Antonietta Giacometti.

La Zes è stata inserita nella mozione unitaria a favore di Venezia votata alla Camera dei deputati.

Il punto votato positivamente testualmente cita che il governo si impegna "ad adottare iniziative per favorire l'istituzione di una zona economica speciale nella regione Veneto che comprenda Venezia e i comuni dell'entroterra che hanno come riferimento il porto di Venezia, sulla base del piano industriale che tutte le categorie economiche e le amministrazioni locali hanno già condiviso con la regione medesima e a promuovere misure specifiche per il comparto del vetro di Murano".



"Sono orgogliosa - commenta l'onorevole Giacometti - che siamo riusciti ad incastrare nella mozione Venezia anche la Zes che potrà portare una boccata di ossigeno per le aziende che vogliono ristrutturare o per gli imprenditori che vogliono investire per le agevolazioni che la Zes disporrà".

"Grazie alla Lega - comunica in una nota il gruppo dei deputati veneti della Lega - Esprimiamo dunque soddisfazione. Finalmente il governo ha battuto un colpo, ma ci deve credere veramente. Continueremo ad incalzarlo finché non passerà davvero dalle parole ai fatti".