Ci saranno anche due campioni internazionali 

ROVIGO - Si terrà domenica 24 novembre, nel ristrutturato centro sabbia Smash Beach & Fun del Circolo Tennis Rovigo il torneo agonistico Fit di Beach Tennis Trofeo Turquoise. La presentazione del torneo, avvenuta nella giornata di lunedì scorso, ha visto la presenza del Fiduciario Regionale Fit Paolo Sanniti (figura federale che coordina tutta l’attività del Beach Tennis nel Veneto sotto l’egida della Federazione Italiana Tennis) che nel corso del suo intervento ha evidenziato l’enorme sforzo eseguito dal circolo rodigino nel riportare il grande Beach Tennis nella città di Rovigo, riconoscendo un autentico impegno ed entusiasmo dei soci impegnati nella contaminazione del Beach Tennis, anche su atleti che fino a prima conoscevano esclusivamente il tennis.

Questa crescita è stata notata a livello nazionale e l’importanza dell’attività svolta nella nostra regione ha fatto sì che nel mese di dicembre si realizzerà il campionato interregionale con sede a Padova e nulla vieta di pensare ad un prossimo futuro con una tappa proprio a Rovigo.

Tornando all’evento di domenica 24 novembre il presidente del circolo Andrea Rossi è particolarmente entusiasta, gli investimenti eseguiti nel 2019 uniti all’ottimo lavoro dei componenti del progetto Smash continua a produrre risultati positivi, oltre le stime stilate ad inizio anno. La formula della manifestazione prevede l’inizio delle gare dalle ore 9, con la partecipazione eccezionale di due campioni internazionali come Luca Carli e Andrea Stuto, atleti professionisti italiani che vantano esperienze internazionali di altissimo livello, comprese le semifinali ai campionati mondiali di specialità.

Il programma dettagliato del torneo:

Ore 9 Doppio Maschile limitato ai giocatori con classifica federale 4.1;

Ore 12.30 Singolare Maschile limitato ai giocatori con classifica federale 4.1;

A seguire il Doppio Maschile A + B (con la presenza dei due campioni internazionali).

Ingresso libero per il pubblico interessato all’evento; sede della manifestazione Circolo Tennis Rovigo in viale Tre Martiri 44 a Rovigo.

Per le iscrizioni al torneo federale scrivere a info@circolotennisrovigo.it oppure telefonare al 3451515676,

mentre per le attività in programma e la scuola di Beach Tennis coordinata da Marco Montanari, visitare il profilo Facebook @smashbeachandfun oppure il sito del circolo www.circolotennisrovigo.it.