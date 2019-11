Superenalotto: vinti 30mila euro in Fattoria

ROVIGO - Nel concorso di martedì sera del 19 novembre in Veneto sono state centrate vincite, con i "5", per oltre 90mila euro, comunica Agipronews. A Rovigo è stato centrato un "5" da 30.114,79 euro, presso la tabaccheria del centro commerciale La Fattoria che si chiama Casa Fortuna di viale Porta Po 193.



A Zanè, in provincia di Vicenza, con la stessa schedina (convalidata presso l'Edicola Tabacchi di via Manzoni 124), sono stati centrati due punti 5, sette punti 4 e sei punti 3, per una vincita complessiva da 63mila euro. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 35,3 milioni di euro, secondo premio più alto in Europa. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma.