Consistente bottino di medaglie

CITTADELLA (PD) – Domenica 17 novembre si è svolto l’Open D’Italia Libertas di karate, competizione organizzata dall’Ente Libertas. All'importante evento agonistico hanno partecipato numerose società provenienti dal Veneto e dalle regioni limitrofe con 400 atleti iscritti.

Arte Del Movimento si è presentata all’appuntamento con 10 atleti nella specialità kumite. Consistente il bottino con ben sei medaglie conquistate:

Oro di Viola Pertoldi negli under 14 -50kg femminile. Argento di David Tobijasz negli under 14 -45kg maschile. Bronzo di Giada Giuriolo negli under 14 -50kg femminile. Bronzo di Linda Campion negli under 12 -32kg femminile. Bronzo di Aurora Tasso negli under 12 -38kg femminile. Bronzo di Eleonora Zambon negli under 12 -38 kg femminile.

Buona la prova di Alessia Di Palmo, Angelica Segantin, Anna Libanore e Gioia Ghirardello. Una Grande soddisfazione per i tecnici Marco e Diego Bregantin, "il giusto premio per l'impegno e la costanza che i nostri atleti hanno profuso in ogni allenamento ".

Prossimo appuntamento domenica 8 dicembre (ore 10) nella palestra comunale di San Pio X di Rovigo (via Mozart) dove tutto il settore giovanile dell’associazione parteciperà all’evento “Karate con Babbo Natale”. La manifestazione è un’occasione per parenti ed amici di vedere gli atleti cimentarsi nelle specialità di combattimento e kata, ma anche un momento per scambiarsi gli auguri di buone feste.