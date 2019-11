Un passo avanti sul controllo del territorio 

PORTO VIRO (RO) - Giovedì 21 novembre c'è stata la presentazione del nuovo sistema di videosorveglianza di Porto Viro: le 35 telecamere (un po' datate) della città sono state sostituite con 95 ultra moderne e 6 varchi.

In questo modo sarà possibile avere un completo controllo del territorio: “queste telecamere leggono le targhe ed individuano coloro che non hanno pagato l'assicurazione - sottolinea l’assessore regionale Cristiano Corazzari - coloro che non hanno fatto la revisione ed individuano le auto oggetto di furto, oltre a presidiare tutta Porto Viro”.

“Questo progetto si integra con uno molto più ampio che comprende tutta la nostra Provincia: il progetto "PolesineSicuro" per cui la Regione Veneto - conclude Corazzari -ha stanziato un milione e 200mila euro. Per me la sicurezza è assolutamente una priorità”.