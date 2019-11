Baruffaldi: "Omar Barbierato dovrebbe ringraziare la Regione Veneto"

ADRIA (Rovigo) - "Mi è giunta notizia dai nostri referenti in Regione - spiega il consigliere di minoranza Paolo Baruffladi sulla questione bando camera di commercio di Venezia e Rovigo ( LEGGI ARTICOLO ) - che Adria anche se non in prima battuta, essendosi classificata dopo il 20° posto in graduatoria, verrà finanziata il prossimo anno con i contributi regionali stanziati per il distretto del commercio".Concludendo: "Questa ottima notizia va a supporto di quanto affermiamo da tempo, ovvero che anche se la giunta Barbierato si oppone strenuamente alla Lega, non mancando anche a volte di irridere i propri rappresentanti in consiglio comunale, la Regione ugualmente lavora per il bene del nostro territorio". "".