Il Granzette in campo anche per il Centro Antiviolenza Polesano

ROVIGO - L’ottava giornata di Campionato di Serie A2 di calcio a 5 femminile vedrà lo scontro al vertice tra Granzette e Duomo Chieri, domenica 24 Novembre alle ore 17.00 presso il Palasport di San Pio X a Rovigo.

Il Granzette ormai solitario in vetta alla classifica ha consolidato il primato già domenica scorsa con una buona prestazione nel derby veneto contro l’Union Fenice, settima vittoria consecutiva per le nero-arancio. Partita non priva di emozioni e iniziata in salita per le rodigine, che hanno subito un gol a pochi minuti dall’inizio, ma poi con carattere hanno ribaltato il risultato, nel secondo tempo, vincendo per 6 a 1 in trasferta.

Il Granzette, privo del bomber Alessia Longato ferma per infortunio alla spalla accusato nella partita con l’Union Fenice, dovrà ora misurarsi con la seconda in classifica che sta ottenendo buoni risultati in campionato con sei vittorie e un pareggio contro il Mediterranea.

Si tratta di un match insidioso vista la caratura dell’avversario, Caterina Biasiolo del Duomo Chieri è attualmente capocannoniere con 11 reti a pari merito proprio con Alessia Longato del Granzette, segue a 10 Coppola dell’Audace Verona. Le due formazioni non hanno avuto mai occasioni di incontrarsi prima, per cui sarà interessante vedere quale approccio adotteranno fin dai primi minuti di gioco entrambe le squadre.

“Domenica sarà una partita importantissima per mantenere la posizione in classifica in vista della fine del girone - commenta Silvia Dall’Ara, ds del Granzette - il Duomo Chieri è sicuramente una squadra con delle ottime individualità che dovremmo cercare in tutti i modi di contenere per far emergere il nostro gioco, ma siamo a casa nostra quindi confido che ci siano tutte le condizioni per fare bene. Proprio per l'importanza della partita, confido anche nell'avere il nostro pubblico numeroso, a maggior ragione perché insieme alle ragazze e al Presidente abbiamo deciso di devolvere le offerte che raccoglieremo al Centro Antiviolenza Polesano in occasione delle manifestazioni legate alla Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne. In qualità di realtà sportiva femminile ci sentiamo il dovere di dare il nostro supporto a questo evento e siamo certi che i nostri tifosi saranno d'accordo con noi e lo dimostreranno.”

Appuntamento imperdibile domenica 24 Novembre alle ore 17.00 per il match Granzette - Duomo Chieri, presso il Palasport di San Pio X (RO).

Come anticipato, si ricorda che in occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne di lunedì 25 Novembre, il Granzette devolverà il ricavato delle offerte raccolte in occasione della partita al Centro Antiviolenza Polesano, un buon motivo per assistere alla partita e una buona causa da sostenere: diciamo no alla violenza.