Tentato omicidio e lesioni a moglie e figlio, espulso

ROVIGO - E’ stato scarcerato il 19 novembre dalla Casa circondariale di Rovigo, ed accompagnato dalla Polizia di Rovigo al Centro per Rimpatri di Brindisi-Restinco con in tasca un decreto di espulsione. L’albanese J.Q., era stato condannato nel 2015 dal tribunale di Venezia a 7 anni per tentato omicidio, lesioni personali nei confronti della moglie e del figlio.

L’uomo aveva ricevuto anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, ed era stato legalmente interdetto per la durata della pena principale, con la sospensione della potestà genitoriale e al pagamento delle spese carcerarie.

Condanna che è stata parzialmente riformata nel 2016 dalla Corte d’Appello di Venezia a sei anni, ma che ha sostanzialmente mantenuto invariati i provvedimenti accessori. Ora l’uomo è in attesa di rimpatrio, è stato scortato dal personale della Questura di Rovigo in Puglia, per l’immediata espulsione dallo Stato.