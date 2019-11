Ben riuscita la festa dell'albero a Pettorazza Grimani

PETTORAZZA GRIMANI (Rovigo) - Mercoledì 20 novembre si è celebrata nel parco della Rimembranza di Pettorazza Grimani la Festa dell'albero.



Gli alunni della scuola primaria "G. Rodari" insieme al sindaco Gianluca Bernardinello e alla signora Valentina, sua moglie, hanno messo a dimora un alberello nato da una castagna piantata lo scorso anno, a fine ottobre, dagli alunni di classe quarta classe.



Quest'anno la classe, continuando il percorso di attenzione ai problemi ambientali ha partecipato al progetto "Un quaderno per ricostruire" della fondazione Peruzzo e Regione Veneto per ricordare la tempesta Vaia, la tragedia che ha colpito la nostra regione lo scorso ottobre.



"Si è discusso sulla sostenibilità ambientale - spiega il sindaco Bernardinello - esaminando le iniziative oggi in Italia : "60milionidialberi", il progetto "verde" del comune di Bologna e di Padova, la riforestazione urbana di Padova02.



"Si è così pensato di dare un piccolo contributo, tutti insieme, condividendo informazioni e canti intorno al nostro alberello, come già facevano i Romani e come si è fatto con l'istituzione della Festa dell'albero nel 1898".