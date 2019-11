A Jesolo si sono riuniti i comuni del contratto di costa

JESOLO (Venezia) -Nello specifico erano presenti il sindaco e vicesindaco di Rosolina, Vitale e Grossato, l'assessore Mantovan di Porto Viro e il sindaco di Porto Tolle Roberto Pizzoli, oltre ai comuni di Bibbione, Jesolo, Caorle, Cavallino Tre Porti e Chioggia.La speranza dei comuni colpiti dal maltempo è che venga attuata una proceduta come quella della tempesta Vaia, con la copertura di tutti i danni per attività e privati, oltre alle deroghe a livello urbanistico e di rifiuti. Inoltre è stato chiesto che la Regione si faccia porta voce per chiedere allo stato che vengano fermati i mutui per chi è stato colpito dalla calamità, oltre ai costi delle concessioni demaniali.Insomma, tutto in divenire, ma le proposte ci sono state, ora si vedrà il seguito di questa situazione e come Regione e Governo risponderanno.