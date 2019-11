Barbierato risponde alla Lega: "Il progetto del distretto del commercio è stato redatto quest'anno e non nel 2017"

ADRIA (Rovigo) - Non ci sta il sindaco di Adria Omar Barbierato dopo le dichiarazioni fatte dal consigliere della Lega Paolo Baruffaldi sul distretto del commercio ( LEGGI ARTICOLO )."Adria risulta al 29esimo posto – spiega Barbierato - l’esito per il progetto della città etrusca, dimostra la bontà del lavoro fatto dai dipendenti e la volontà dell’amministrazione di cercare fondi pubblici per aiutare la città e in questo specifico caso, il settore del commercio.che aiuti l’amministrazione e le associazioni di categoria nel creare iniziative che aiutino il commercio”.Poi il solito attacco alla Lega e al suo esponente Beruffladi: “Quella a cui si riferisce il consigliere era una semplice domanda redatta nel 2017 per l’accesso al bando, ma non è mai esistito alcun progetto. Questo per dire che la Lega adriese tenta sempre di confondere le questioni politiche con le questioni amministrative.