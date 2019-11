Tagliolese per la vetta, c'è ancora il derby a Pettorazza Grimani

ROVIGO - Giornata incandescente nel girone D di prima categoria con diverse sfide che partite importantissime per le rodigine che dovranno dare il meglio di loro per arrivare alla vittoria. In primo luogo risalta sicuramente la sfida tra Nuovo Monselice e Tagliolese, con i rodigini che hanno una grossa chance per agganciare proprio la prima in classifica e rimanerci; purtroppo non ci sarà Roncon e Ferroni, per il resto sono tutti a disposizione del mister Sandro Tessarin, che in questo inizio di stagione sta facendo la differenza.Il Loreo attende la Fiessese per una partita che si profila sicuramente combattuta, ma con una formazione loredana che sembra aver trovato la propria quadra, mettendo fuori rosa ben quattro giocatori di spessore, ma in questo modo valorizzando ancora di più coloro che sono rimasti a disposizione di mister Stefano Vio.Infine il Granzette e l'Union Vis provano a risalire la china reciprocamente con Bassa Padovana e Colli Euganei, due scontri che sembrano proibitivi per le polesane, ma che comunque dovranno essere vissuti fino alla fine per vedere il risultato finale.