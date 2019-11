Palestra dei giovani rossoblù intitolata a Roberto Fiorencis 

ROVIGO - Quelli che una volta erano gli spogliatoi della Rugby Rovigo, da tempo sono locali adibiti alla pesistica per i Bersaglieri. In quegli spogliatoi, proprio Marzio Innocenti, attuale presidente del Comitato Veneto, ex capitano azzurro e del Petrarca Padova, si cambiava prima di epici derby contro il Rovigo, lo ha ricordato proprio entrandoci domenica 24 novembre con un pizzico d’emozione.

Da quando la Regione Veneto ha finanziato la nuova palestra sotto la tribuna Quaglio, la struttura più piccola è passata sotto il controllo della Monti Junior Rovigo del presidente Bullo. La società giovanile, con risorse proprie, l’avanzo di spesa per la riqualificazione della tribuna Lanzoni finanziata dalla Fondazione Cariparo, e l’appoggio del Comune di Rovigo della passata Amministrazione, ha da qualche mese completato la sistemazione di quella che in passato era una vecchia e malmessa palestra (quella delle buche per intenderci).

Promessa mantenuta. A distanza di poco più di due mesi dalla presentazione ufficiale al centro commerciale La Fattoria, la palestra in uso alla Monti Rugby Rovigo Junior, come anticipato in quell’occasione è stata intitolata alla memoria di Roberto Fiorencis.

“Amico del rugby e dei giovani”, recita la targa scoperta all’ingresso della struttura posta sul lato nord dello stadio Battaglini: il dottore, per anni al fianco delle giovanili di viale Alfieri e scomparso prematuramente a soli 66 anni di età nel luglio del 2018, era proprio questo, un amico prima che il medico dei “baby” Bersaglieri.

“Era un uomo mite e molto pacifico - il ricordo del figlio Andrea, ex atleta Monti al pari dei fratelli Paolo e Alberto -, sempre disponibile e molto generoso come quella volta che pagò di tasca sua quindici biglietti aerei per una trasferta in Irlanda quando viaggiare, prima dell’avvento delle compagnie low cost, era ancora un lusso per pochi. L’amore per il rugby? Non era un ex giocatore, solo un rodigino che si era avvicinato a questo sport negli anni d’oro dei vari Botha, Small e Lupini e che poi era stato capace di coniugare passione e amore per i colori rossoblù con la professione che tanto amava. Vedere oggi - prosegue Fiorencis, anche lui medico - che questa società gli intitola la palestra vicino alle targhe di Lanzoni e ‘Maci’ è per me e i miei fratelli una grande emozione e un motivo di orgoglio: così papà continua e continuerà ad esserci...”.

Alla cerimonia erano presenti il Comune di Rovigo con l’assessore allo Sport Erika Alberghini, il presidente regionale del CRV (Comitato Regionale Veneto) Marzio Innocenti, Femi-CZ Rugby Rovigo Delta con il dg Roberto Roversi, Posse Rossoblù, Amici di Boara, i club Aldo Milani e Old Rugby Rovigo, Mondovale e ancora le Fondazioni Cariparo e Banca Monte, i consiglieri regionali Graziano Azzalin e Patrizia Bartelle, l’Ordine dei Medici di Rovigo e gli Amici del cuore.

Doveroso ricordare che la palestra è stata riammordernata grazie famiglia Fiorencis, ma anche grazie al lavoro dei ragazzi dell’under 16, coordinati dal responsabile del progetto Monti Joe McDonnell, la struttura è oggi il fiore all’occhiello della società e a disposizione dei tanti tesserati che ormai sfiorano quota 200.