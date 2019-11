Il M5s di Adria a fianco di Balasso contro il presidente di Teatro Stabile

ADRIA (Rovigo) - Il Moviemnto Cinque Stelle di Adria si schiera con Natalino Balasso, noto artista adriese, ma conosciuto in tutta Italia, che in questi giorni ha avuto diverse diatribe con il presidente del teatro Stabile del Veneto Giampiero Beltotto."Il botta e risposta tra i due ci colpisce molto perché richiama il ruolo della cultura nella repubblica italiana, sancito della Costituzione, e l’importanza che riveste non solo nella società attuale - spiega il moviemento cinque stelle adriese - ma anche nella città di Adria, che notoriamente ama il teatro e che apprezza unanimemente l’opera di Natalino Balasso, dai più considerato per affetto e stima un concittadino"."In tanti lo conoscono, come persona antropologicamente vicina alle problematiche umane, pronta a puntare il dito e che non si esprime con lo scopo di essere simpatico a tutti costi, anzi"Sottolineando: "È una voce che esce dal coro, che si espone con audacia con provocazioni e colpi di spillo graffianti che permeano la sua opera culturale, uno spirito libero che non si piega alla convenienza. E’ per tal motivo che, nell’uscire dal teatro, dopo aver assistito ad un lavoro di Natalino Balasso, pensieri e sensazioni non si soffermano mai sulla superficie: la riflessione su quello che abbiamo visto e sentito ci accompagna nel tempo, ci arricchisce come persone e come cittadini"., per offrire un segnale verso tutte le istituzioni preposte alla cultura al fine di sottolineare che un “artista” non è uguale a un “presidente”, ma che invece è proprio il “presidente” a dover avere cura dell' “artista”, se il sindaco di Adria, quindi,