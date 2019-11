Molti atleti sono venuti anche da fuori regione 

Rovigo - Domenica 24 novembre scorsa si è svolto presso il centro sabbia Smash Beach & Fun del Circolo Tennis Rovigo il torneo agonistico Fit di Beach Tennis Trofeo Turquoise. Tre le categorie coinvolte con i seguenti risultati:

Doppio Maschile limitato ai giocatori con classifica federale 4.1 dove Luca Pagan (Asd Rosapineta)-Matteo Turolla (Savena Beach Bologna) b. Matteo Gobbato (Asd La favorita)-Elia Prendin (Ct Rovigo) 7/6; Singolare Maschile limitato ai giocatori con classifica federale 4.1 vede ancora Matteo Turolla (Savena Beach Bologna) b. Gabriele Fabbri (Ct Rovigo) 6/3; il Doppio Maschile A + B prevalgono Mattia Borella-Enrico Meneguolo (Asd Rosapineta) b. Matteo Gobbato-Nicolò Bombini (Asd Bts) 6/1.

Alla manifestazione hanno presenziato il Coordinatore FIT Nazionale per il Beach Tennis e Vicepresidente Fit Veneto Gianfranco Piombo ed il Fiduciario Veneto Fit del Beach Tennis Paolo Sanniti che hanno invitato gli atleti presenti ai Campionati Interregionali Indoor Veneto/Friuli-Venezia Giulia in programma a Padova per domenica 1° dicembre 2019.

Giudice arbitro della manifestazione Carmine Maggio (anche membro del Dsr Fit Veneto) che ha ottimamente diretto tutte le gare in programma.

Molti gli atleti che hanno preso parte alle gare e provenienti da fuori regione con una presenza d’eccezione: il numero 26 al mondo Andrea Stuto in coppia con il papà Angelo. Soddisfatti Andrea Rossi presidente del Circolo Tennis Rovigo e Francesco Fusetti, coordinatore del progetto Smash Beach & Fun del circolo, per il piacevole clima e sano agonismo di tutte le gare che ha premiato gli sforzi eseguiti nell’ultimo anno per lo sviluppo del Beach Tennis a Rovigo. Questa manifestazione federale, grazie al successo ottenuto, diventerà una tappa invernale anche nel calendario del prossimo anno e sarà utile per la programmazione degli atleti agonisti che praticano questa disciplina nella nostra provincia. Ricordiamoci che la posizione strategica della città di Rovigo garantisce facili collegamenti per gli atleti provenienti da Padova, Verona e Vicenza, ma soprattutto dai praticanti della vicina all’Emilia-Romagna, patria nazionale di questo sport, e, potrebbe diventare in un progetto futuro la sede dei campionati interregionali di categoria anche grazie al prestigioso sponsor Turquoise che ha sostenuto il torneo realizzato al circolo rodigino.

Per informazioni sulla scuola di Beach Tennis coordinata da Marco Montanari contattare il 3451515676, scrivere una mail a info@circolotennisrovigo.it oppure visitare il profilo Facebook @smashbeachandfun.