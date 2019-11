Rovigo sempre più vicino alla vetta

ROVIGO - Tre punti importantissimi per il Rovigo calcio che accorcia le distanze sul Nuovo Monselice e rimane ad un solo punto di distanza proprio dalla capolista. La vittoria sul Borgo Veneto arriva grazie a un gol di Andreello e uno di Bisan, che fanno nettamente la differenza in campo. A questo punto è il mister Davide Pizzo che commenta la partita dopo la bella vittoria conquistata.Concludendo: "Vorrei ribadire il fatto che ho un gruppo fantastico e che non posso far altro che essere contento di quello che stanno facendo". "Camalori sta recuperando, mentre per il resto avrò i nuovi a disposizione per domenica 8 dicembre".Il Pettorazza Grimani vince con il Cavarzere 1 - 0 e risale ancora un po' la classifica, con il Loreo che viene scavalcato dopo il suo pareggio per 3 - 3 in casa con la Fiessese.ABC - LA ROCCA 1 - 0COLLI EUGANEI - UNION VIS rinviata campo impraticabileGRANZETTE - BASSA PD rinviataLOREO - FIESSESE 3 - 3MONSELICE - TAGLIOLESE 3 - 3PETTORAZZA - CAVARZERE 1 - 0ROVIGO - AQS BORGO V. 2 - 0SOLESINESE - VILLA ESTENSE 4 - 0MONSELICE 24ROVIGO 23SOLESINESE 22TAGLIOLESE 21CAVARZERE 18COLLI EUGANEI 18ABC 16FIESSESE 15BASSA PD 14PETTORAZZA 14LOREO 13LA ROCCA 11VILLA ESTENSE 10AQS BORGO V. 8UNION VIS 4GRANZETTE 2