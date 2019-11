Casi in aumento, l’Ulss 5 Polesana in prima linea contro i maltrattamenti

ROVIGO - Mercoledì 25 novembre, giornata contro la violenza, un pensiero corre alle donne che sono vittime di violenza, nelle sue diverse forme, con una attenzione tutta particolare.

“L’Ulss 5 Polesana conta 2.156 dipendenti donne di varie professionalità, con ruoli e funzioni diverse nell’organizzazione aziendale - dichiara il direttore generale Antonio Compostella – a loro, e a tutto l’universo femminile la certezza che questa Azienda è in prima linea al loro fianco contro ogni tipo di sopruso e maltrattamento”.

L’Azienda sta collaborando alla definizione del protocollo di rete territoriale contro la violenze sulle donne, coordinato dalla Direzione dei servizi sociali secondo le direttive della Regione Veneto.

L’obiettivo è addivenire entro breve termine a un percorso operativo inter-ente, che garantisca in tempi rapidi ed in modo funzionale una presa in carico coordinata e globale della donna sia nell’immediato, che nella costruzione di un progetto di vita libero dalla violenza.

Tali azioni non possono prescindere dallo sviluppo di una cultura generale di contrasto alla violenza; tra gli obiettivi della rete territoriale, inoltre, rientra anche la promozione, l’avvio o il rafforzamento di interventi rivolti agli autori di violenza al fine di prevenire i comportamenti maltrattanti o ridurre la recidiva. A tal fine è stato recentemente attivato anche nel territorio polesano il “Servizio Uomini Maltrattanti” che offre programmi di trattamento per uomini autori di violenza nelle relazioni affettive.

Il numero di donne che segnalano violenza è in aumento: nell’intero territorio regionale nel 2018, le donne prese in carico sono state 3.256 (3.107 nel 2017).

Ai dati sopra evidenziati va aggiunto che, nel corso del 2018, i contatti per avere informazioni o ascolto sono stati 8.464, con un notevole aumento rispetto al dato di 4.733 contatti registrato nel 2017. Rapportando il numero di contatti con il dato della popolazione femminile residente in Veneto, si può stimare che i Centri antiviolenza hanno ricevuto nel corso del 2018 una segnalazione e/o richiesta ogni 300 donne residenti.

Le province con più casi di donne prese in carico risultano essere quella di Venezia (791 prese in carico) e Padova (779 prese in carico), mentre a Rovigo nel corso 2018 si sono registrati 54 casi.

Più della metà delle donne prese in carico hanno un’età compresa tra i 31 e i 50 anni e si registra tra le donne prese in carico una prevalenza di donne italiane (67%). Per quanto riguarda lo stato civile, le donne coniugate sono quelle più numerose. Inoltre, la maggior parte delle donne prese in carico (68%) ha figli. La violenza più frequentemente riferita dalle donne prese in carico è quella psicologica, seguita da quella fisica, economica, stalking e sessuale. Questo è quanto emerge dal Report pubblicato dalla Regione Veneto a giugno 2019.

Si è registrato, dunque, un aumento di donne prese in carico che può essere dovuto anche all’aumento dei punti di accesso e alla maggiore capacità della rete regionale di accogliere e prendere in carico le donne vittime di violenza.

Di tale rete fa parte anche il Polesine: l'Azienda Ulss 5 (ed in particolare le unità operative di Pronto Soccorso, Ostetricia e Ginecologia, Consultorio Familiare e Pediatria) in stretta collaborazione con Procura, Prefettura, Questura, Forze dell’Ordine, Centro Antiviolenza del Polesine e Comuni del territorio sta lavorando attivamente all’implementazione della rete in grado di promuovere strategie operative condivise per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza nei confronti delle donne (con o senza figli/e) e per l'individuazione delle più idonee ed efficaci metodologie di intervento da adottare da parte dei soggetti coinvolti, ciascuno secondo le rispettive priorità, professionalità ed ambiti di competenza.