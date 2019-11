Gaffeo: "Su Casa Serena servono approfondimenti, il nodo di Iras sarà sciolto entro fine anno"

ROVIGO -, la casa di riposo che da anni soffre di conti in deficit milionari, tanto che è commissariata dalla Regione Veneto e che vede nell'"L’amministrazione sta attivamente lavorando per risolvere la questione dell’Iras - ha affermato il sindaco Gaffeo -".Il comune di Rovigo è parte in causa in quanto l'immobile di Casa Serena è di proprietà comunale, in uso, gratuitamente ad Iras secondo una convenzione in essere e lontanissima dalla scadenza.Su questo scenario si pongono dellea cui bisognerà dare risposta: la prima riguarda il, la seconda invece riguarda il valore che può avere l'immobile oggi, con o senza la convenzione con Iras ancora vigente.. Ancora si pongono questioni patrimoniali per il Comune che vedrebbe privarsi di una posta già iscritta a bilancio, a quale valore?.Appare evidente che"Ringrazio le parti con cui stiamo lavorando fattivamente alla soluzione: Regione del Veneto, Ater e Iras - afferma il sindaco Gaffeo - perché".Gaffeo ha ricordato di aver informato tutti i consiglieri di maggioranza fornendo loro un dossier sullo stato dell'arte del "caso Iras" e di aver fatto un passaggio con i capigruppo del consiglio comunale di giovedì scorso.Operazione trasparenza quindi per la amministrazione Gaffeo e ipotesi di soluzione prima dello stop amministrativo per le festività natalizie.