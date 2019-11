La riapertura della scuola di Bottrighe è sempre più vicina

ADRIA (Rovigo) - Nell’ambito delle azioni necessarie per garantire l’efficace ed efficiente distribuzione dell’offerta formativa nel territorio, il comune di Adria, ha avviato la procedura burocratica per ripristinare il funzionamento della sezione staccata della scuola media “Marino Marin” di Adria. L’edificio, ora sede della scuola primaria, dopo i lavori di sistemazione dei servizi igienici e l’annessa palestra, risulta idoneo per l’esercizio di una nuova attività didattica.Concludendo: "Con l’approvazione unanime della giunta adriese, la domanda di riattivazione del plesso della frazione di Bottrighe per il prossimo anno scolastico, verrà ora inoltrato alla Regione Veneto, come previsto dalle linee guida per la programmazione scolastica approvate dal Dgr 1119 del 30 Luglio 2019”.