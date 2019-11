Il modello sanitario veneto funziona ancora? Sì deciso dell'assessore regionale Cristiano Corazzari

ADRIA (Rovigo) -. Nella giornata di martedì 26 novembre, presso la sala delle associazioni di Adria, si è svolta una conferenza sul tema della sanità organizzata dalla Cigl. Proprio il segretario provinciale del sindacato Pieralberto Colombo, introduce il tema dell'incontro: "Riteniamo che. La salute non è solo quella fisica, ma anche quella mentale; per questo la Regione Veneto deve avere a cuore questo aspetto importante per tutte le persone"."Serve un servizio pubblico che abbia determinati parametri, senza i quali non e' possibile definirlo tale". "Ricordo inoltre che siamo la provincia con il più alto tasso d'anzianità in tutto il Veneto, per cui serve ancora maggiore attenzione".E' quindi l': ". "Il modello socio sanitario veneto funziona - sottolinea - perchè coordina proprio l'utilizzo di pubblico e privato". "Il modello è fatto anche per essere migliorato e cambiato in qualcosa di positivo"."L'elemento principale, cardine della sanità è il fatto che sia pubblico. Come è giusto che lei sindaco di Adria voglia difendere l'ospedale di Adria, allo stesso modo lo vuole anche il primo cittadino di Porto Viro, per cui serve un confronto continuo" illustra Corazzari.Concludendo: "Il futuro è scritto nel piano socio sanitario della Regione; la vera sfida è cercare di articolare al meglio i servizi sul territorio, in modo da rendere tutto molto più efficiente. Vero che c'è carenza di medici, ma è colpa di una programmazione che fa capo allo stato e non a noi come Regione".