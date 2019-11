Giorgio Giovannini tra i grandi d'Europa

ADRIA (Rovigo) - C’è anche un po’ di Adria tra le grandi d’Europa: infatti, il 24enne adriese, Giorgio Giovannini era tra i dodici giocatori che hanno indossato la canotta dell’Asd Sordi Pesaro, conquistando la medaglia di bronzo all’Eurocup, che si è tenuta a Mosca, nel spettacolare palazzetto della Dynamo Mosca.Giorgio, al quarto anno con la squadra composta di soli giocatori non udenti pesarese, è l’unico veneto in un roster composto da due grandi blocchi di giocatori pesaresi e lombardi, con l’aggiunta di un veterano greco e due sloveni.L’accesso alla finale è sfumato di pochissimo, con una sconfitta di soli sei punti, dopo una grandissima rimonta sfiorata, il cuore dei pesaresi ha quasi colmato il divario fisico e tecnico dei russi, a tutti gli effetti giocatori professionisti.La finalina per la medaglia di bronzo è stata un’autentica battaglia fisica e di nervi, contro il MIG Gliwice,“Proprio l’anno scorso abbiamo premiato Giorgio come atleta nell’ambito della rassegna prestigiosa “premio quadrivio”. Sono le parole del sindaco della città etrusca Omar Barbierato. "Siamo contenti e orgogliosi che i successi sportivi di Giorgio continuino a livello europeo, perché significa portare in alto il nome della nostra Italia e della nostra città di Adria”.