Studenti a scuola di legalità

PORTO TOLLE (RO) - Mafia, camorra, mala del Brenta, corruzione, appalti truccati, legalità sono uno degli argomenti che nella mattinata del 25 novembre 2019 gli studenti delle classi 1^D e 2^D del corso di Pesca Commerciale e Produzioni Ittiche dell’Ipsia “C.Colombo” di Porto Tolle hanno affrontato insieme a Pierpaolo Romani di Avviso Pubblico e Remo dell'Associazione Libera durante un incontro intenso e significativo e che ha coinvolto emotivamente gli studenti.

Il progetto, coordinato dal professor Vincenzo Boscolo Bariga nell'ambito della Educazione alla legalità e finanziato dalla regione Veneto, vede gli studenti protagonisti di un percorso di conoscenza e approfondimento sui temi scottanti della lotta alla criminalità e alla corruzione attraverso testimoni concreti, che in primis hanno vissuto e sacrificato la loro esistenza con la vita in nome della verità e della giustizia come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per citarne un paio.

Il percorso prevede degli incontro tra gli studenti coinvolti e i testimoni di giustizia, magistrati, giornalisti, familiari di vittime della mafia, analizzando e cogliendo nel loro vissuto aspetti correttivi del nostro agire.

Tale approfondimento andrà poi condiviso con altri studenti della regione Veneto a Verona il 20 Marzo 2020 in occasione della Giornata Regionale della memoria delle vittime di mafia. Un percorso che coinvolge diverse discipline e offre spunti di valutazione, autocritica per la costruzione di una società a dimensione di uomo e giusta come chiede la Costituzione.

L'Ipsia di Porto Tolle ha già fatto due anni fa questo percorso di formazione incontrando la sorella di Antonio Montinaro, Matilde Montinaro, e per il quale gli studenti stanno provvedendo ad una giornata importante di studio e confronto sulla figura di questo uomo dello Stato ucciso nell'attentato di Capaci, che culminerà nella inaugurazione del parcheggio antistante l'Istituto.