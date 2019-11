Si accendono i riflettori sul pattinaggio

ROVIGO - "Notorious Cinemas" il prossimo 12 dicembre aprirà al pubblico (LEGGI ARTICOLO) nella nostra città un imponente multisala (6 sale verranno aperte subito ed altre 2 a breve), dopo un devastante incendio che nel dicembre del 2017 ha dIstrutto (LEGGI ARTICOLO), oltre agli interni, anche la struttura portante del precedente edificio che conteneva la gestione "Cinergia".

Ed è proprio attorno al tanto atteso ritorno del cinema nella città di Rovigo (oggetto peraltro di accesi confronti elettorali in occasione delle passate elezioni amministrative dello scorso mese di maggio) che si accendono i riflettori sull'accordo raggiunto con la polisportiva dilettantistica Olimpica Skaters Rovigo vincitrice di 7 titoli mondiali.

La Polisportiva Dilettantistica Olimpica Skaters Rovigo, del presidente Diego Brunizzo, società di livello nazionale ed internazionale nel panorama del pattinaggio artistico a rotelle, per la serata di sabato 14 dicembre 2019, ha organizzato la seconda edizione di “Christmas Roller Gala”, una manifestazione sportiva non competitiva di pattinaggio artistico a rotelle di carattere internazionale, che vedrà la partecipazione e l’esibizione di numerosi campioni europei e mondiali di diverse specialità, con inizio spettacolo alle ore 20:30.

Il Gala si svolgerà presso il PalaMozart di Rovigo (San Pio X), dove verrà allestito tutto il necessario per un evento di così grande spessore.

Il fine primo degli organizzatori resta innanzitutto provvedere, con l’occasione, alla raccolta di fondi tramite donazioni volontarie a favore della ricerca sulle malattie genetiche, previa gentile concessione del patrocinio da parte di Fondazione Telethon, sia al momento dell’entrata nella struttura adibita per l’evento, sia sollecitando il pubblico presente durante lo svolgimento dell’evento tramite il presentatore, gli artisti e le autorità che interverranno. A fronte di ogni donazione verrà consegnato uno squisito “cuore di cioccolato Telethon” in una confezione speciale. Proprio per questa ragione difatti si è scelto di svolgere la manifestazione in quella serata, costituendo il weekend della settimana Telethon, dedicata appunto alla ricerca scientifica.

Numerose sono già le disponibilità giunte da atleti provenienti da tutt’Italia, che si sono resi protagonisti nelle ultime competizioni internazionali e che hanno accettato di buon grado di prendere parte all’ambizioso progetto.

Ad accentuare la spettacolarità del Gala sarà la partecipazione di Davide De Marinis, artista poliedrico che ha dato prova delle sue incredibili capacità su Rai 1, con le trasmissioni andate in onda in prima serata quali “Ora o mai più” e “Tale e quale show 2019” e che vanta un invidiabile curriculum artistico alle proprie spalle. L’artista intratterrà il pubblico presente con diversi interventi musicali ed accompagnerà alcuni atleti con brani “live” che faranno da cornice ad affascinanti coreografie sulle otto ruote.

La presentazione della serata sarà affidata a Moreno Morello, direttamente da Striscia la Notizia, noto giornalista del più importante tg satirico d’Italia in onda puntualmente ogni sera su Canale 5 di Mediaset, che offrirà la sua esperienza di “anchorman” in una serata così piena di ospiti e di sorprese.

Non mancheranno poi gli interventi delle autorità presenti, il ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la riuscita della manifestazione ed i consueti auguri in vista delle imminenti festività natalizie.

Oltre a Fondazione Telethon, l’evento sarà patrocinato dalla Regione Veneto, dalla Prefettura di Rovigo, dalla Provincia di Rovigo e dal Comune di Rovigo, dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici, dal Coni, nonché dall’Aics e dalla Uisp.

Lo spettacolo verrà trasmesso in diretta televisiva su Canale Italia e Delta Radio.