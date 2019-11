Festa di fine stagione del batti e corri

ROVIGO - Al termine di un’altra entusiasmante stagione il Baseball Softball Club Rovigo si ritrova per l’ormai tradizionale “Serata delle medaglie”, evento celebrativo con cui si chiude ogni annata sportiva del sodalizio rossoblù. L’appuntamento è per sabato 30 novembre alle 18 al Teatro Duomo di Rovigo. Una location nuova per un format ormai consolidato: un evento di festa e ricordi che vuole ripercorrere i momenti più emozionanti e significativi di un cammino lungo 12 mesi.

Protagoniste della serata in primis tutte le squadre che si sono fatte onore nei rispettivi campionati. L’acuto stagionale è arrivato dalle ragazze dell’Under 12 di softball che a Bollate hanno chiuso al terzo posto nazionale la loro stagione, cogliendo un risultato storico per tutto il Baseball Softball Club Rovigo. Ma sono tanti altri i risultati che hanno dato prestigio alla società nel corso dei mesi. Ad ogni squadra sarà dedicato un momento speciale sul palco, con premiazioni e riconoscimenti per chi si è messo particolarmente in luce. I primi a salire in passerella saranno come sempre i piccoli del mini baseball, che proprio in queste settimane hanno dato il via alla stagione invernale ritrovandosi per gli allenamenti alla palestra del Tintoretto ogni martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18; le porte sono aperte a tutti i bambini che volessero provare il baseball e softball.

Sul palco della “Serata delle medaglie” anche Itas Assicurazioni, Adriatic Lng e tutti gli altri sponsor che hanno reso possibile questa ennesima positiva stagione. Una annata che proprio nel finale ha vissuto il suo momento più emozionante, con l’inaugurazione del campo da baseball della Tassina andata in scena lo scorso ottobre: una grande festa che verrà ricordata a lungo. Protagonisti di quella giornata furono anche gli amici dell’Associazione italiana baseball per ciechi, cui sarà dedicato un momento speciale nel corso della “Serata delle medaglie” a conferma del loro definitivo inserimento nella struttura sportiva del club grazie al progetto "Clutch BXC - Il suono del baseball", sostenuto attraverso il bando "OSO - Ogni sport oltre" promosso dalla Fondazione Vodafone e co-finanziato dagli sponsor ufficiali della società rodigina.

Ad arricchire il 2019 anche tante attività di carattere educativo e sociale. Impossibile non ricordare il riuscito Camp estivo o i grandi sforzi organizzativi per il Torneo “Città di Rovigo”. E poi le visite di squadre internazionali al diamante di via Vittorio Veneto e le tante iniziative e collaborazioni con il mondo scolastico, senza dimenticare la “Baseball Night”, il grande evento di marketing sportivo andato in scena a settembre.

Alla “Serata delle medaglie” parteciperanno tante autorità locali e molti amici del Baseball Softball Club Rovigo che attualmente giocano in altre società. Ci sarà naturalmente anche il coach della Serie B Fidel Reinoso, reduce da un riuscito intervento di angioplastica al cuore e pronto a far rientro nella sua Cuba. L’intero evento sarà trasmesso in diretta sulle frequenze di Delta Radio.