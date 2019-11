Barbierato: "Il comando dei vigili urbani ha espresso parene contrario per i nonni del Cada"

ADRIA (Rovigo) - “La competenza per l’eventuale assegnazione dei posti auto riservati in piazza Casellati spetta alla polizia locale in linea con la delibera di giunta del 1997 e la normativa vigente - rende noto il sindaco Barbierato in riferimento a quanto specificato dall'ex assessore al sociale Patrizia Osti ( LEGGI ARTICOLO ) - in merito, il comando di polizia locale, ha espresso esito negativo nel riservare i quattro stalli in piazza Casellati al Cada,anche se va tenuto conto che ci sono diversi parcheggi pubblici nelle adiacenze della sede del centro assistenza diurna Anziani (Cada)"."La presidente del Cada, Patrizia Osti, dovrebbe quindi impegnarsi per il bene dei suoi associati, invece di cercare visibilità enfatizzando problematiche che durante il suo mandato non erano da lei considerate di “forte disagio”. Ribadisce Barbierato.Concludendo: "Ma solo quello di rendere fruibili ad altre associazioni, alcune stanze poco utilizzate dai sodalizi. Stiamo già lavorando per trovare altre soluzioni, per le quali ci saremmo attivati ugualmente".