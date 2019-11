ROVIGO - Dodici persone, sei tandem e mille chilometri percorsi tra Venezia e Matera. Un viaggio recente iniziato lunedì 23 settembre 2019, con tappa proprio a Rovigo il giorno successivo, e concluso il 4 ottobre in Basilicata. Il viaggio a pedali è stato organizzato dal miranese Alessandro Da Lio, protagonista di grandi imprese su scala mondiale in bicicletta, con l'associazione Cycling Pangea e con la collaborazione del Settore Dipendenze dell'Usl 5 di Pordenone e della Medicina dello Sport di Noale dell'Usl 3 Serenissima. Un supporto medico fondamentale perché sei dei protagonisti di questo raid-impresa, sono state persone con diverse disabilità fisiche o legate a patologie come l’epilessia o con problemi di dipendenza.

Sabato prossimo sarà proprio l’ideatore del viaggio Alessandro a raccontare direttamente l’esperienza come avventura ciclo-turistica ma soprattutto come opportunità di vera inclusione e convivenza tra persone e tra problematiche diverse e la possibilità di affrontare e superare la propria. Il percorso è stato compiuto per lo più in tandem, metafora, oltre che mezzo reale, della forza dell’unione tra individui e strutture per il recupero della dignità e delle persone.

La serata “Tandem” de La Bici Raccontata si terrà eccezionalmente presso Palazzo Manfredini (sede Confragricoltura) in Piazza Duomo n. 2 a Rovigo, sabato 30 novembre.

A conclusione dell’incontro verrà proiettato un breve video della ciclovacanza di alcuni soci nella scorsa primavera lungo l'acquedotto pugliese.

La Bici Raccontata, giunta alla XIV edizione, è la rassegna di Fiab - Amici della bici di Rovigo che vede protagonisti storie di persone e biciclette per tutti i sabati fino al 21 dicembre. L’atteso l’appuntamento si presenta come momento propizio per ascoltare e condividere tanti modi diversi di vivere la bicicletta attraverso racconti narrati o filmati.

Il prossimo appuntamento tornerà, sabato 7 dicembre, nella consueta sala polivalente con “Senza marce”.