Tutto pronto per il Natale adriese

ADRIA (Rovigo) - Adria è pronta per accogliere il Natale e lo fa con tante iniziative che sono figlie della sinergia tra amministrazione comunale, Pro Loco e Adriashopping, oltre al main sponsor Isagro, che ha dato una mano importante per sponsorizzare queste iniziative.



“Adria di Natale” è il titolo di questo calendario natalizio. Si partirà con tutta probabilità dall’1 dicembre e tutto terminerà il 6 gennaio con la classica Epifania, con il brusavecia che da anni si fa sul Canalbianco. Presenti per la presentazione del venerdì 29 novembre eranoil sindaco Omar Barbierato, insieme all’assessore al turismo Andrea Micheletti, il consigliere Federico Paralovo, il direttore dello stabilimento di Isagro ad Adria Fabrizio Bartocci, oltre al vicepresidente di Adriashopping Barbara Biasioli, alla presidente della Pro loco Letizia Guerra e tante altre associazioni rappresentate più o meno rappresentate.

Verrà riproposto per il trentesimo anno (il più longevo del Veneto) il presepe sul Canalbianco. Un pezzo di storia di Adria che ancora una volta verrà proposto per mantenere la bellezza di questa composizione. Inoltre ci sarà una bella novità, ossia una casetta della solidarietà in piazza Garibaldi grazie alla collaborazione tra il comune, Croce Verde, Adriashopping e la Pro Loco.

Proprio quest’ultime hanno creato la giusta sinergia per creare questo calendario unico. “Questa collaborazione è stata veramente importante per tutta l’organizzazione di questo evento e mi ha fatto veramente piacere – così l’assessore al turismo Andrea Micheletti, protagonista di questo progetto insieme al consigliere Federico Paralovo – sotto ad “Adria di Natale” c’è la forza di tutto un gruppo che si è dato da fare dal primo momento”.

Da sottolineare che gli eventi del 2019 sono aumentati rispetto al 2018. “Saranno due gli appuntamenti importanti e che sono delle vere e proprie novità – aggiunge poi Micheletti – il trenino elettrico gratuito per bambini offerto da Isagro e lo spettacolo pirotecnico in piazza Cavour della vigilia di Natale, oltre al villaggio della solidarietà in collaborazione con la Croce Verde”.

Insomma, un Natale tutto da vivere per i cittadini adriesi.