Il big match è Tagliolese - Rovigo

ROVIGO - Una giornata importantissima per la prima categoria girone D, in quanto le sfide in vetta alla classifica possono cambiare faccia proprio alla stessa. In primo luogo c'è sicuramente il confronto tra; due formazioni partite con due obbiettivi ben diversi ad inizio stagione, con la compagine rossogialla che vuole salvarsi il prima possibile dopo l'esperienza difficile dello scorso anno, mentre dall'altra parte c'è un Rovigo che in questo momento sta spingendo sull'acceleratore per cercare di arrivare in vetta e lo potrà fare anche grazie in nuovi arrivi Boscolo, Zanella e Serra.rinfrancata dai due risultati positivi consecutivi e che vuole continuare su questa strada nel miglior modo possibile. Granzette di scena in casa dell'Aqs Borgo Veneto per cercare in tutte le maniere la vittoria che manca da inizio campionato e che serve realmente per provare per lo meno ad approdare ai playout.L'Union Vis proverà ad ottenere la vittoria con un Pettorazza Grimani galvanizzato dalla vittoria nel derby con il Cavarzere; infine il Loreo giocherà in casa del Villa Estense per provare ancora una volta a ottenere quella vittoria che lì proietterebbe nella zona alta della classifica.Tutti in campo quindi domenica 1 dicembre alle 14.30LA ROCCA - COLLI EUGANEIBASSA PADOVANA - ABCCAVARZERE - SOLESINESEMONSELICE 24SOLESINESE 22CAVARZERE 18COLLI EUGANEI 18ABC 16BASSA PD 14LA ROCCA 11VILLA ESTENSE 10AQS BORGO V. 8