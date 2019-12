Mogliano super, il Petrarca perde il primato

MOGLIANO (TV) - Il posticipo del campionato di Top12 al Quaggia di Mogliano (Tv) ha regalato spettacolo, almeno nel primo tempo. Squadra di Costanzo in grande spolvero con una prestazione monumentale, con Filippo Guarducci (man of the match) capace di trovare il break decisivo per la prima marcatura pesante di Crosato, ed un Petrarca Padova incapace di arginare le folate dei padroni di casa. Una bella partita spumeggiante nei primi 40 minuti, poi nella ripresa il ritmo è calato.

Il Petrarca non riesce a rientrare nel match, e il Mogliano domina con il pack congelando il risultato sul 19-9 agganciando proprio Padova in classifica. Graduatoria che vede in vetta Calvisano. Fiamme Oro, Valorugby e FemiCz Rovigo. Bersaglieri che sabato hanno battuto con fatica il San Donà (LEGGI ARTICOLO).

Mogliano Veneto, Stadio “Maurizio Quaggia” - domenica 1 dicembre 2019

Peroni TOP12, V giornata

Mogliano Rugby 1969 v Argos Petrarca 19-9 (13-3)

Marcatori: p.t. 9' m. Crosato tr. Ormson (7-0); 15' c.p. Garbisi (7-3); 22' c.p. Ormson (10-3); 40' cp. Ormson (13-3); s.t. 52' c.p. Garbisi (13-6); 54' c.p. Ormson (16-6); 71' c.p. Garbisi (16-9); 73' c.p. Ormson (19-9)

Mogliano Rugby 1969: Abanga; Pavan (75' D'Anna), Scagnolari (57' Cerioni), Pratichetti, Guarducci (Cap.); Ormson, Crosato (79' Fabi); Tuilagi, Baldino (79' Zago), Finotto (v. Cap.); Delorenzi (68' Favretto), Caila; Michelini (65' Alongi), Ferraro (69' Cincotto), Buonfiglio (40' Michielotto)

All. Costanzo

Argos Petrarca: Ragusi (49' Fadalti); Beraldin, Zini, Broggin, Leaupepe; Garbisi, Chillon (73' Cortellazzo); Trotta , Conforti (56' Manni), Nostran; Gerosa (49' Michieletto), Galetto (80' Gerosa); Scarsini (42' Mancini Parri), Carnio (42' Cugini), Braggiè (49' Borean)

All. Marcato

Arb. Manuel Bottino (Roma)

AA1 Andrea Spadoni (Padova); AA2 Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Lorenzo Bruno (Udine)

Cartellini: al 25' giallo a Trotta (Argos Petrarca); al 78' giallo a Manni (Argos Petrarca)

Calciatori: Ormson 4/4 (Mogliano Rugby 1969); Garbisi 3/4 (Argos Petrarca Rugby)

Note: Pomeriggio coperto, terreno di gioco appesantito ma in discrete condizioni, circa 600 spettatori. Osservato un minuto di silenzio a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 4; Argos Petrarca Rugby 0

Player of the match: Filippo Guarducci (Mogliano Rugby 1969)

Rugby Top12 - V giornata di campionato:

Kawasaki Robot Calvisano v S.S. Lazio Rugby 1927 40-10 (5-0)

HBS Rugby Colorno v Toscana Aeroporti I Medicei 10-46 (0-5)

Fiamme Oro Rugby v IM Exchange Viadana 1970 31-27 (5-1)

Valorugby Emilia v Sitav Rugby Lyons 40-20 (5-0)

FEMI-CZ Rovigo v Lafert San Donà 14-13 (4-1)

Domenica ore 15

Mogliano Rugby 1969 v Argos Petrarca 19-9 (4-0)

Questa la classifica dopo cinque giornate di campionato:

Kawasaki Robot Calvisano, Fiamme Oro Rugby, Valorugby Emilia, FEMI-CZ Rovigo 21 punti; Argos Petrarca 19; Mogliano Rugby 1969 19; Lafert San Donà 11; Rugby Viadana 1970 7; Toscana Aeroporti I Medicei 6; Sitav Rugby Lyons 4; HBS Colorno 2; S.S. Lazio Rugby 1927 1



Questo il prossimo turno, valido per la sesta giornata di campionato, in calendario nel weekend 21/22 dicembre:

Sitav Rugby Lyons v Kawasaki Robot CalvisanoIM Exchange Viadana 1970 v HBS ColornoMogliano Rugby 1969 v Valorugby EmiliaArgos Petrarca v Fiamme Oro RugbyS.S. Lazio Rugby 1927 v Lafert San DonàToscana Aeroporti I Medicei v FEMI-CZ Rovigo