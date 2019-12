55 gli atleti giunti da tutto il Veneto

ROVIGO – Ancora i giovani protagonisti lo scorso weekend presso il Circolo Tennis Rovigo dove si è realizzato il torneo rodeo riservato alle categorie giovanili dell’under 10 e under 14. Come per la scorsa tappa (realizzata il 16 e 17 Novembre u.s.) molte le presenze, con 55 atleti giunti da tutto il Veneto e che nell’arco delle due giornate di gare hanno contribuito positivamente alla buona riuscita della manifestazione.

La formula di gioco del torneo rodeo prevede che tutti gli incontri si svolgano al meglio dei due set su tre con la regola del punto secco sul 40 pari (no advantage). Il giocatore che si aggiudica quattro giochi vince il set, purché abbia due giochi di vantaggio sull’avversario. Sul punteggio di 4 giochi pari viene giocato il tie-break e ancora, se un set pari, viene giocato un tie-break decisivo ai 7 punti per aggiudicarsi l’incontro. Risultati positivi anche dagli altri atleti del circolo rodigino in gara Nicolò Gagliardo, Mattia Rizzi e Nicola Cagnin.

Alle premiazioni ha presenziato il presidente del circolo Andrea Rossi che ha ringraziato lo sponsor della manifestazione l’Infortunistica Rovigo Studio Blu Caristi e ha portato i saluti del delegato provinciale Fit Massimo Borgato.

La programmazione del circolo rodigino prosegue con l’ultimo appuntamento del torneo rodeo di San Silvestro che interesserà gli atleti fino alla classifica 3.1 (maschile e femminile), in programma dal 27 al 29 dicembre e con l’importante momento aggregativo dell’associazione sportiva costituita dalla cena degli auguri riservata ai soci, agli atleti e a tutte le loro famiglie, in programma presso la sala ristorante del circolo per sabato 14 dicembre. Info sulle manifestazioni e sull’attività svolta nel circolo tennis rodigino visitando il sito www.circolotennisrovigo.it oppure scrivendo a info@circolotennisrovigo.it.

Di seguito i risultati della manifestazione

Categoria Under 10 Maschile – Filippo Leoni (CS Plebiscito) b. Cristian Tiengo (CT TAGLIO DI PO) 4/0 1/4 7-0

Categoria Under 10 Femminile –Maria Vittoria Ranieri (CT Ferrara) b. Anna Milan (Max Sport Adria) 4/0 4/1

Categoria Under 14 Maschile – William Rossi (CT Rovigo) b. Filippo Marangoni (Ass.Tennis S.Giovanni Lupatoto) 4/0 4/1

Categoria Under 14 Femminile – Alexia Diaconescu Ass.Tennis Olimpica Dossobuono) b. Sabrina Ostasa (Canottieri Padova) 4/2 4/1