556 operazioni di salvataggio in un anno di lavoro in Provincia

ROVIGO - Oggi 4 dicembre, Santa Barbara patrona dei Vigili del fuoco. La Santa Patrona che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità viene festeggiata dal personale in tutti i comandi e distaccamenti d’Italia. La giornata di oggi anche l’occasione per trarre un bilancio dell’attività svolta nell’ultimo anno. Dal 1° dicembre 2018 al 30 novembre 2019 nel Veneto sono stati 45651 gli interventi dei Vigili del fuoco a fronte di 56859 squadre intervenute. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente c’è stata un aumento pari a 2215 interventi in più. Mediamente ogni giorno i vigili del fuoco intervengono in Regione 125 volte con la presenza di 155 squadre. Sono stati 10796 gli interventi del comando di Venezia a seguire il comando di Treviso con quasi 6000 interventi, Padova, Vicenza e Verona con poco più di 5600, Belluno con 4806 e Rovigo con 3034.

A Rovigo dal 1 dicembre 2018 al 30 novembre 2019 il rapporto parla di 14 falsi allarmi, 524 incendi ed esplosioni, 32 tra fuoriuscite, dispersioni, emissioni e inquinamenti, 5 interventi nei porti, 451 incidenti stradali, 24 recuperi, 99 intervenenti sulla staticità, 141 per l’acqua, 556 salvataggi, 1122 interventi di vario tipo, per un totale di 3034 interventi per un totale di 4538 squadre intervenute.

Gli incendi in Veneto sono stati 7188 con un incremento di 595 interventi in più rispetto al periodo annuale preso in esame. Tra gli incendi più importanti a maggio il rogo della SEFI Ambiente di San Dona e a luglio della Isello vernice di Brendola. Quasi 7000 gli interventi per soccorsi e salvataggi tra cui rientra l’attività di ricerca persone secondo i piani delle prefetture. Sono state 365 le attività di ricerca persone nel Veneto con un incremento di 18 interventi rispetto allo stesso periodo precedente di 12 mesi. Attività di ricerca e soccorso complessa con l’attivazione di molteplici squadre, nuclei specialisti quali il reparto volo, sommozzatori, nuclei cinofili, operatori TAS (Topografia Applicata al Soccorso e SAF (Speleo alpini Fluviali) e volontari. Incremento anche per gli interventi di incidente stradale pari 4038 interventi rispetto 3721 dei dodici mesi precedenti.

Tra le attività della direzione interregionale dei Vigili del fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige con a capo l’ing. Loris Munaro il coordinamento dei 7 comandi provinciali, la gestione della colonna mobile regionale, del nucleo elicotteri di Venezia dei sommozzatori sempre della città lagunare e di Vicenza sede degli speleo sub della macro area Nord. Tra i compiti della direzione interregionale l’esame delle istanze di deroga alle normative vigenti antincendio: 152 quelle esaminate nel 2019 dal comitato tecnico regionale. Inoltre una volta il mese si è riunito anche il comitato tecnico regionale per l’esame della direttiva Seveso, che in Veneto riguarda 55 attività a rischio d’incidente rilevante. Firmate nel corso dell’anno due convenzioni operative regionali tra i Vigili del fuoco e la Capitaneria di porto e la Guardia di finanza. La prima convenzione stipulata con la Capitaneria di porto per implementare e ottimizzare la collaborazione in caso di ricerca e salvataggio di persone, lotta agli incendi e soccorso tecnico urgente in mare e nei porti. Quella con la Guardia di finanza di sperimentazione di interscambio formativo, che porterà prossimamente a una convenzione nazionale.