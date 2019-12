Sul gradino più alto del podio

CERVIA (RA) - Lo scorso fine settimana al C.I. Le Siepi a Cervia, era in campo il dressage, con la D maiuscola, si è infatti disputata la Coppa delle Regioni e i Trofei Giovanili nonché la Coppa delle Regioni e Trofeo Freestyle Paradressage.

La rappresentativa veneta, composta da Ludovica Morfu (c.i. Il Casale), Emily Carraro (c.i. Il Casale), Anna Campagnolo (c.i. Novese), Giulia Bonifatto e Camilla Maniezzi del Centro di Equitazione Il Bosco, ha conquistato il gradino più alto del podio aggiudicandosi la coppa del vincitore del livello E, dopo due giornate di gare molto combattute, a seguire Lombardia e Emilia Romagna.

L’edizione di quest’anno ha infatti registrato una numerose partecipazione, 18 le squadre che si sono confrontante a Cervia, con un livello agonistico di tutto rispetto, come ha commentato il capo equipe e selezionatore Vanessa Ferluga.

Ma la determinazione, la preparazione e lo spiccato spirito di squadra della rappresentativa veneta ha consentito di aggiudicarsi la vittoria nell’ambito di una delle più attese manifestazioni di dressage in ambito nazionale.

Grande emozione e soddisfazione per il Centro di Equitazione Il Bosco e per l’istruttrice Arianna Vignaga, che ha visto la propria atleta artefice di questa vittoria nonché di un ulteriore ottimo risultato, Camilla Maniezzi in sella al suo Eikenhorst Marco si è aggiudicata il 2° posto nel Trofeo Giovanile Patente A, titolo questo individuale.

Grande finale per quest’anno.