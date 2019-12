In tanti alla prima selezione

ROVIGO - In vista del Trofeo dei territori del Veneto 2020, è partita la fase di reclutamento e selezione dei ragazzi nati negli anni 2005/2006/2007 per formare le Rappresentative territoriali Under 14 e Under 15 maschile di Fipav Rovigo. Il progetto è seguito Riccardo Bertoncini, promosso alla guida della Selezione dopo aver coadiuvato lo scorso anno Filippo Zattoni. Lo staff è coordinato dal consigliere federale Giampaolo Guariento.

Il percorso coinvolge appunto i nati negli anni 2005/2006/2007 ed è partito domenica 10 novembre 2019. Prevede una prima fase di reclutamento “aperto”, rivolta ad atleti in possesso di qualità fisiche o tecniche segnalate dalle società sportive; seguita da una seconda fase di allenamenti “nominali” per la definizione dei gruppi. L’analisi delle caratteristiche di crescita fisica e atletica e di maturazione di ruolo dei singoli atleti sono alla base della scelta del gruppo di lavoro della Selezione maschile Under 14 che parteciperà al Trofeo dei territori del Veneto in data 14-15 marzo 2020 in provincia di Verona e della Selezione maschile Under 15 che parteciperà al Trofeo dei territori del Veneto in data 24-25-26 aprile 2020 a Montegrotto Terme (Padova).

Il responsabile tecnico della Selezione maschile è per il primo anno Riccardo Bertoncini, che lo scorso anno ha affiancato Filippo Zattoni, che lascia lo staff per motivi familiari. Il primo incontro si è tenuto domenica 10 novembre 2019, nella palestra di viale Oroboni a Rovigo, con l’allenamento aperto a cui hanno partecipato diciassette ragazzi segnalati dalle società sportive affiliate a Fipav Rovigo, mentre il secondo allenamento si è tenuto domenica 24 novembre 2019 sempre nella palestra di Viale Oroboni a Rovigo, dalle 15.30 alle 17.30. Quattro le società finora rappresentate: Gs Tor Castelmassa, Tumbo Rovigo, Delta Volley Porto Viro e Gs Volpe Fiesso.

Il consigliere federale Giampaolo Guariento, con delega alla Selezione maschile, dichiara in merito: “Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dal numero dei ragazzi che si sono presentati alle prime selezioni: in otto anni che faccio il dirigente accompagnatore della Selezione maschile, non è mai successo di averne così tanti alla prima convocazione. Questo ci permette di fare una selezione migliore a livello tecnico e di avere i ruoli coperti con più di un cambio. Sono previsti tre allenamenti con tutto il gruppo, per dar modo ai ragazzi di esprimersi al meglio, poi si procederà con la selezione vera e propria”.