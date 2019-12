Incontro con docenti ed esperti per migliorare le performance delle imprese

MESTRE (VE) - Si è tenuto nella sede di Coldiretti Veneto a Mestre un incontro per riassumere quella che sarà la consulenza fornita dalla società Psr & innovazione alle aziende agricole nel corso dell’anno 2020.

Con la guida dell’area economica della Confederazione Coldiretti e con il supporto di Coldiretti giovani impresa, Coldiretti Veneto ha organizzato un workshop di approfondimento sul tema dalla consulenza aziendale con il coinvolgimento di esperti del Crea, docenti universitari e dirigenti della Regione con l’obiettivo di approfondire le strategie da intraprendere per migliorare le performance delle imprese venete.

Le aziende chiedono questa assistenza su misura per essere più competitive, innovative e sostenibili, per migliorarsi, ma anche per iniziare nuovi percorsi aziendali o cambiare completamente indirizzo. A richiederla non sono solo i giovani, ma anche i senior del mondo agricolo. Dai dati rilevati da Coldidretti sono 4 su 5 le realtà agricole che hanno espresso la necessità di avere assistenza mirata e di Coldiretti Rovigo sono più di 400 le aziende che hanno aderito. Le aree tematiche proposte sono la condizionalità, il biologico, la sicurezza sul lavoro, il marketing e altro.

All’incontro sono intervenuti gli esperti dell’Università di Padova e del Crea anche referenti dell’area economica Coldiretti, dirigenti della Regione del Veneto e referenti di Coldiretti Veneto. Ha portato la sua testimonianza anche la polesana Federica Vidali già esperta di tecnologia di precisione applicata alla cerealicoltura che sta virando sull’orticoltura.