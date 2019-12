Il libertino Don Giovanni esaltato fino alla strafottenza al Teatro Sociale di Rovigo

ROVIGO - Teatro Sociale pieno in ogni ordine di palchetti e loggione per il “Don Giovanni” di Mozart il 6 dicembre 2019.E questa musica che fin dal suo inizio nel pieno dell’orchestra di Padova e del Venetotanto emoziona?Già l’ouverture eseguita con grande competenza artistica dà l’avvio a tutti i temi musicali contenuti nel dramma., così da rendere lo svolgimento dell’azione scenica vivace e interessante.. Resta impressa nella mente la scena finale del I° Atto (le nozze organizzate da Don Giovanni per Masetto e Zerlina) quando. Figurazione che nell'immaginario richiamaLe spire sono quelle d’amore che esaltano don Giovanni fino alla strafottenza, ma che lo portano inevitabilmente alla morte. Lo spartito musicale sottolinea questa mitica figura passando dall’aria “Venite pure avanti vezzose damigelle” al “Trema, trema scellerato”.è l’inizio del II atto con la serenata “Deh vieni alla finestra” intonata da Don Giovanni a Donna Elvira. Così sono indovinate le effusioni d’amore fatte sul prato verde, che rifletteva le figure come uno specchio, tra Masetto (Federico Cavarzan, basso-baritono) e Zerlina – la contadinella che don Giovanni circuisce per farla sua - (Estibaliz Ruiz, soprano, buona la sua interpretazione), accompagnati dall’aria “Batti batti bel Masetto”, con cui Zerlina cerca di farsi perdonare.Le tre soprano che hanno costruito lo sfondo psicologico artistico del dramma sono state tutte scelte bene e hanno interpretato egregiamente il ruolo che Mozart affida ai soprani nelle sue opere.

I recitativi (non molti e pertanto contenuti rispetto ad altre opere del periodo) e le arie di pura bellezza artistica, soprattutto quelle affidate al tenore Don Ottavio (David Ferri Donà), fanno del Don Giovanni un momento di eccellenza della stagione lirica rodigina che stiamo vivendo.

Carlo Folchini