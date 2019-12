A Sperlonga l'ultimo atto del 2019 per Bellan

TAGLIO DI PO (RO) – La Ronde Città di Sperlonga, uno degli appuntamenti di maggior richiamo a livello nazionale, è pronta a spegnere l'undicesima candelina della sua già ricca storia, in programma a cavallo tra Sabato 14 e Domenica 15 Dicembre.

L'evento con base nell'omonima città del Lazio meridionale, in provincia di Latina, vedrà al via anche Alessio Rossano Bellan, il quale si presenterà alla ricerca di nuove conferme, dopo aver ottenuto recentemente il successo tra le mura amiche dell'Adria International Raceway.

Una trasferta tanto impegnativa, data la distanza, quanto importante per il pilota di Taglio di Po, deciso a gettare qui le basi per il proprio rilancio, in vista di un 2020 che bussa già alla porta.

“Abbiamo sentito sempre parlare molto bene di questa gara” – racconta Bellan – “e vista che si è presentata l'occasione di poter essere presenti non ce la siamo fatta sfuggire. Sarà una trasferta molto lontana, difficile e decisamente importante. Abbiamo ritrovato la giusta serenità sul finale di questa annata e cercheremo di continuare, in positivo, su questo trend, anche qui.” Archiviata la parentesi in solitaria il sedile di destra della Renault Clio R3, curata da Bolza Corse ed iscritta per Monselice Corse, tornerà ad essere occupato da Debora Guglieri.

“Non volevamo chiudere la stagione con l'Adria Motor Week” – aggiunge Bellan – “ed abbiamo deciso, con Debora, di scegliere Sperlonga come nostro ultimo impegno per il 2019. Sarà la nostra ultima accellerata dell'anno. Sarò sempre seguito dai ragazzi di Bolza Corse, ad eccezione di Silvano che sarà impegnato, ad Adria, con la gara endurance di ventiquattro ore. Ci sarà Stefano, affiancato dai suoi ragazzi. Daremo il massimo per concludere al meglio.”

Per il tradizionale appuntamento di fine stagione la Ronde Città di Sperlonga si presenterà ai concorrenti suddivisa in due frazioni di gara e con la prima, quella del Sabato, resa ancora più insidiosa dall'unico passaggio sulla prova speciale “La Magliana” (9,90 km), al calare del sole.

Le tre rimanenti tornate si articoleranno nella giornata di Domenica, intervallate dal riordino ad Itri, presso l'area mercato, e dalla service area posta nel cuore di Sperlonga.

“Da quanto abbiamo potuto vedere” – conclude Bellan – “la prova speciale è davvero bellissima. Tante traiettorie che per chi, come me, arriva da tanti anni in pista sono le benvenute. La location è a dir poco splendida, il posto ideale per concludere una stagione agonistica. La principale incognita sarà il primo passaggio, in notturna. In questo caso i piloti locali, assieme a chi ha già corso qui, potranno fare la differenza, segnando distacchi importanti. Non sarà per niente facile ma ce la metteremo tutta. Alla Domenica, se non verrà a piovere, potremo sicuramente difenderci e dire la nostra. Abbiamo bisogno di chiudere con positività per metterci poi a tavolino ed iniziare ad organizzare l'anno nuovo. Il 2020 è già qui.”