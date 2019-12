Una slot ogni 109 abitanti in Polesine, il gioco è una patologia

ROVIGO - La sfida è importante, parte da una serie di numeri che, incasellati, potrebbero contenere la temibile dipendenza da gioco, che non conosce censo, età usi, costumi e abitudini. Dai più giovani agli anziani, ognuno può incappare in questa forma sempre più dilagante chiamata disturbo da gioco d’azzardo. Basta riflettere su un dato: “In media, ogni polesano ha giocato nel 2017, 1743,06 euro. Nel territorio polesano sono presenti 2653 Slot, circa 1 ogni 109 abitanti” spiega il direttore generale dell’Azienda Ulss 5 Antonio Compostella.

La Regione Veneto ha scelto, prima regione in Italia, di dare orari di ferma alle sale slot, che rimarranno chiuse al pubblico in tre fasce orarie. Dalle 7 alle 9, dalle 13 alle 15, dalle 17 alle 19. Ora le municipalità daranno corso e attuazione ai regolamenti comunali.

Il Dipartimento per le dipendenze dell’Azienda Ulss 5 ha attivato anche un numero, a disposizione di tutti coloro volessero parlare della loro dipendenza da gioco: 3383271661.

“Dal 2012 i disturbo del gioco d’azzardo, è tra le dipendenze inserite nei Livelli essenziali di assistenza – ha spiegato il Direttore del Dipartimento per le dipendenze Marcello Mazzo abbiamo programmato incontri con i partner istituzionali principali del territorio della Ulss 5, per creare le condizioni utili alla strutturazione di una rete solida di relazioni per la sensibilizzazione della popolazione sul tema del gioco d’azzardo”.

Alla rete progettuale sono stati invitati sia amministratori, che forze dell’Ordine, che associazioni di volontariato.

Per quanto riguarda invece l’area Prevenzione è stato prodotto materiale informativo cartaceo sui rischi legati al gioco d’Azzardo e il Lie/bet questionnaire in formato tascabile per l’individuazione precoce di situazioni di dipendenza da distribuire a scuole, locali di gioco, pubbliche amministrazioni.

Infine è in fase di elaborazione un primo studio che presenti il profilo il “giocatore d’azzardo patologico tipo” presente nella regione Veneto, a partire dai dati elaborati dalla Regione Veneto sui pazienti in carico ai Ser.D. Questa mappatura aiuterà a capire, analizzando per esempio la distribuzione dei valori della spesa media procapite su base comunale, in quali territori possa essere più utile intervenire attivando una delle sedi dello sportello o potenziando le azioni di sensibilizzazione o favorendo l’attivazione di gruppi serali.

Per l’anno 2020 si proseguirà con le attività di prevenzione sul territorio, coinvolgendo: le Scuole Medie e Superiori, attraverso la realizzazione di un progetto di Prevenzione, che vedrà coinvolti circa 500 alunni, in un concorso a premi organizzato dagli operatori del servizio dipendenze. Avviando corsi di formazione specifici per i gestori delle sale gioco. Avviando una formazione specifica rivolta ai medici di medicina Generale