L'entusiasmo c'è, al momento manca il pubblico

ROVIGO -Con Rosato anche la parlamentare Sara Moretto che ha ricordato come il neo costituito partito che fa riferimento a Matteo renzi si sia già prodigato nei confronti del Polesine organizzando la visita istituzionale romana per trovare risposte alla materia complessa dei diritti esclusivi di pesca. La testimonianza è stata riportata anche dal consigliere comunale di Porto Tolle Giacomo Bovolenta che ha annunciato come si stia lavorando per costituire un gruppo consiliare di Italia Viva nel comune guidato da Roberto Pizzoli.A Rovigo due sono i circoli renziani già costituiti, uno organizzato da Bruno Candita, l'altro da Maria Truppo, un terzo è in costituzione con Giovanni Papuzzi. Ha portato il proprio saluto anche il sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo per voce del referente Fabio Osti dell’associazione nata dalla lista civica del sindaco Edoardo Gaffeo al governo del capoluogo con il sostegno del Pd e di un'altra civica di sinistra, il Forum dei cittadini."Le forze che si riconoscono nel centro sinistra rappresentano un arricchimento", ha detto Osti per conto di Gaffeo.Dura la critica al governo gialloverde di Cinquestelle e Lega per Rosato che non ha dubbi: "Salvini questa estate ha bevuto qualche Mojito di troppo per farsi coraggio ad innescare una crisi che l'ha salvato dal dover votare una legge di bilancio a fine anno che avrebbe evidenziato il fallimento della propria azione di governo".ex vice segretario provinciale del Pd che ha testimoniato come "Molti amministratori ci contattano ma vogliono capire cosa abbiamo intenzione di fare da grandi, dove vogliamo andare" mentreha criticato la magistratura: «Mi dispiace questo attacco a Renzi, non ho ancora capito che reato abbia commesso. Mentre che la Lega abbia rubato 49 milioni è certo e la magistratura è silente».