Bocar Juniors: un'eccellenza riconosciuta

BOTTRIGHE (Rovigo) - La cerimonia di consegna delle medaglie alle scuole calcio Élite, andata in scena sabato mattina al centro pastorale Urbani di Zelarino, ha visto la presenza del Bocar Juniors con il presidente Franzolin ed il consigliere Chieregato.



E’ stata una preziosissima occasione di incontro e formazione per tecnici e dirigenti delle società di tutta la regione. Lo staff del settore giovanile e scolastico, guidato dal coordinatore Valter Bedin, ha presentato alle società il progetto “LAB SGS Veneto Educazione - Formazione – Cultura”, guidato dal professor Giorgio Molon.



Lo stesso Molon ha spiegato i capisaldi dell’iniziativa, che offre a tutte le scuole calcio Élite della regione Veneto, la possibilità di usufruire di un team di professionisti in grado di aiutare tecnici e dirigenti nel risolvere le problematiche di tutti i giorni.

E così uno dopo l’altro sono sfilati sul palco i componenti del team, a partire dal dottor Giuseppe Sammarco, che ha spiegato l’importanza della comunicazione nel rapporto con i giovani calciatori. Il professor Andrea Di Lenna si è concentrato sui valori dello sport, mentre il tecnico Maurizio Seno (ex-allenatore di Franzolin ai tempi della militanza del presidente nel Conegliano) ha parlato di creatività.



Della squadra fanno parte anche il medico posturologo Dario Urzi, che ha illustrato il concetto di squadra di calcio come organismo vivente. Infine, la dottoressa Giorgia Rossato, che segue in particolar modo il calcio femminile, si è concentrata sulla cooperazione, mentre l’avvocato Giancarlo Agostini, tecnico degli under 17 del Padova, si è soffermato sull’importanza della gestione a livello psicologico di un gruppo.