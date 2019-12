Le risate solidali funzionano ancora

LENDINARA (RO) – Martedì 10 dicembre 2019, alla Casa Albergo per Anziani a Lendinara è stato presentato il “Galà del cabaret e solidarietà” giunto alla terza edizione, che si terrà lunedì 30 dicembre 2019 alle 20,30 al Teatro Comunale Ballarin.

Il sindaco Luigi Viaro nel corso del suo intervento ha richiamato l’attenzione sulla generosità di Lendinara e, rammentando il matrimonio recentemente celebrato nell’Hospice, ha tenuto a dire: “Non siamo qui solo per caso ma perché si sta costruendo una mentalità di attenzione verso chi soffre, e lo si può fare anche finalizzando la leggerezza del sorriso di chi esprime gratuitamente un suo talento, questo può essere una leva per la comunità utile a perseguire un’azione di comunità solidale”.

Dopo il Sindaco, la presidente Tosca Sambinello ha espresso l’apprezzamento più totale verso gli artisti che si prestano al recital il cui ricavato sarà devoluto alla Casa del vento Rosa a sostegno dei servizi medico assistenziali e di relazione coerentemente alla mission dell’Ente: duello di “Donare significato a ogni giorno vissuto”. In quest’ottica iniziative come questa restituiscono la misura della forza della comunità di Lendinara quale presupposto della solidarietà sociale più diffusa.

Armido Tenan ed Enrico Cibotto (entrambi dell'associazione Amici del cabaret) hanno parlato del format dell’evento del 30 dicembre, che sarà prenotabile alla cittadella della cultura al costo di 12€ (ridotti bimbi fino a 12 anni e ultrasettantenni 10€), anche al numero 0425/605667.

Cibotto in particolare, ha ricordato gli esordi degli anni novanta con “Sorridi che domani andrà peggio”, quando il gruppo si riprometteva di trasformare Lendinara nella ‘città del cabaret’ e i dieci anni che li vede allestire spettacoli per la solidarietà. “L’evento del 30 dicembre al Ballarin chiude il tour annuale ma non la mission dell’associazione in favore della solidarietà” ha detto Cibotto, come l’esperienza maturata con “Un sorriso fa buon sangue” dimostra.

Il prossimo galà è nato dal sodalizio con i Tanto par Ridere anche per la sensibilità legata a vicende familiari vissute.

Massimo Brancalion dei Tanto par Ridere ha invece ricordato che la beneficienza è nel DNA del gruppo cabarettistico rodigino: “… anche perché crediamo in queste iniziative”.

Per la cronaca, lo spettacolo sarà ascoltabile in streaming su Radio RCS, mentre il 27 con la presenza del Sindaco sarà promozionato in anteprima.

Anche la vicepresidente della Pro loco Luigina Bertelli Ha parlato brevemente per un saluto e per esprimere il sostegno all’iniziativa che sta diventando un momento tradizionale per la città.

Ugo Mariano Brasioli