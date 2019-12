Tutti al cinema: i numeri e le novità di Notorious Cinemas

ROVIGO - E’ da domani giovedì 12 dicembre che Notorious Cinemas nell'area commerciale de La Fattoria aprirà al pubblico. La giornata dell’11 è stata dedicata alla stampa alle 11 ( LEGGI ARTICOLO ) e ad un pubblico arrivato su invito alle 19. MaAll'inaugurazione ufficiale sono intervenuti il prefetto di Rovigo Maddalena De Luca, il questore Raffaele Cavallo, il comandante provinciale dei Carabinieri Antonio Rizzi, l'assessore regionale del Veneto a cultura e spettacoli Cristiano Corazzari, il vicesindaco del Comune di Rovigo Roberto Tovo accompagnato dal presidente del consiglio Nadia Romeo. Immancabile la benedizione dei locali a cura del parroco di Borsea Don Silvio Baccaro che si è complimentato con la proprietà ed i gestori per l'imponente lavoro di ristrutturazione. Ai tanti invitati è stato proposto di provare l'esperienza esclusiva di Notorious guardando in anteprima l'ultimo lavoro di Ficarra e Piccone.I costi della ristrutturazione dell’ex Cinergia andato a fuoco l’8 dicembre di due anni fa sono stati imponenti:Quattro sale non erano state colpite dal fuoco, ma l’odore di fumo era molto acre ed è stata presa la decisione di ristrutturare una struttura che aveva 15 anni. Poltrone reclinabili in ecopelle, nuove moquette ignifughe realizzate da prodotti provenienti dal riciclo dei materiali, nuovi schermi e proiettori di ultima generazione, una hall rinnovata come i corridoi, un servizio biglietteria anche con macchine automatiche, area ristoro ben fornita e uno spazio dedicato ai bambini., "Il cinema è qualcosa di unico e straordinario che trattato in una certa maniera é esperienza unica” afferma.A Rovigo sono state creati 20 nuovi posti di lavori e coinvolto parte del personale della precendete gestione,“Questa è una vera sala multiplex 2.0, riferimento per mercato. Io cercavo solo un gestore, - ammette Squillaci - invece ho trovato Andrea Stratta, con l’esperienza e la solidità di Notorious”.Prima di approdare a RovigoI film in programma fino a domenica 15 dicembre sonoI prezzi dei biglietti:(anziani, ragazzi e bambini), più tantissime offerte che permetto di andare al cinema spendendo poco, ovvero lainoltre durante la settimana per ila riproposta dei film persi, il costo sarà dPer avere tutta la programmazione online è in allestimento la sezione "Rovigo" nel sito: www.notoriouscinemas.it