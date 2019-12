I cambi non hanno fatto la differenza

VICENZA - Fine settimana che ha visto giocare soltanto l’Under 14 del Rugby Frassinelle mentre tutto il minirugby è rimasto fermo. Trasferta a Vicenza amara per l'Under 14, che sabato 7 si è confrontata con i pari età dell'Amatori Vicenza e nonostante una buona prestazione è uscita sconfitta per 55 a 31.

Su un campo fangoso al limite della praticabilità, i ragazzi dei coach Visentin e Mortella sono partiti subito molto forte, realizzando tre mete nel primo quarto d'ora di pregevole fattura con cambi di fronte e lanci di gioco collettivi con Alberto Calzavarini, Daniel Targa e Riccardo Merlo.

I vicentini spaventati dal brillante avvio polesano corrono ai ripari cambiando sei ragazzi contemporaneamente. La partita diventa più equilibrata con i galletti bravi a difendere e a mettere in campo la stessa attitudine al placcaggio dimostrata in allenamento e riuscendo a segnare altre due mete con Andrea Ghirardi e ancora Riccardo Merlo. Tuttavia nella girandola dei cambi la maggiore forza atletica degli avversari ha finito per prevalere.

I coach Mirco Visentin e Giuseppe Mortella non fanno drammi: "Nel primo tempo si è visto il gran lavoro fatto in allenamento nel placcaggio e anche delle belle azioni in attacco; purtroppo nel secondo tempo ci sono stati molti errori e un atteggiamento non adeguato dei nuovi entrati. Il nostro gruppo ha molti ragazzi con gap fisici e atletici significativi e il nostro obiettivo sarà quello di innalzare il livello di tutti, lavorando costantemente sulla parte atletica e tecnica".

Frassinelle U14: Mattia Agostini, Andrea Bergamini, Riccardo Merlo, Nicolò Malaman, Mattia Franzoso, Alberto Calzavarini, Andrea Ghirardi, Daniel Targa, Mattia Casarolli, Giorgio Franceschetti, Emmanuel Pellielo, Tommaso Guarnieri, Erik Gagliardo. Sono subentrati: Thomas Falconi, Luca Stoppa, Ibrhaim Chebbi, Giosué Ghirardello, Angelo Ndreka, Michele Rizzieri, Pietro Melissari e Nicolò Turolla.

Il prossimo è previsto per sabato 14, quando alle ore 17.00 presso l’impianto G. Broccanello di San Bellino l’Under 14 del Frassinelle affronterà la Monti Rovigo 3.

Mnirugby che invece sarà impegnato nell’ultimo Raggruppamento dell’anno 2019 in sede ancora da stabilire da parte del Comitato Regionale Veneto.