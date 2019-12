Davide Bendinelli lascia Forza Italia e aderisce ad Italia Viva

ROVIGO - Giornata di novità in casa Forza Italia: a Rovigo Renzo Marangon viene nominato coordinatore provinciale ( LEGGI ARTICOLO ) del movimento senior,. Nel capoluogo della provincia di Rovigo Bendinelli si era visto alle ultime elezioni politiche in appoggio ai candidati azzurri alle europee, oggi, l'allora coordinatore regionale di Forza Italia ha aderito al partito di Matteo Renzi.Pertanto,La mia è una scelta ideale: non ho mai, fin dal 1994, fatto politica per le poltrone, ma sempre e comunque per le idee.” Così la nota del deputato Davide Bendinelli.