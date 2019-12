"Viaggio nella musica, la medicina dello spirito" un'iniziativa a beneficio della sanità polesana

ROVIGO - Musica e teatro negli ospedali. Regione Veneto, Arteven, e aziende sanitarie portano musica e spettacolo in ospedale in occasione delle festività natalizie: un'espressione di vicinanza e dolcezza, sia per le persone ricoverate ma anche per i loro familiari, un modo di ringraziare il personale medico e quanti operano in queste strutture, vera eccellenza del nostro territorio.Il primo appuntamento è fissato ad Adria per domenica 15 dicembre 2019, alle ore 17, nella hall di ingresso dell’ospedale Maria Regina degli Angeli con il coro Anton di Mogliano Veneto.È una realtà amatoriale, nata poco più di un anno fa, dalla volontà di superare il sentimento di impotenza che spesso sconvolge le famiglie che convivono con la malattia dei figli, dando un contributo alla ricerca.Concludendo: "Ma la salute non è solo un dato meramente fisico, bensì coinvolge tutto il nostro essere. Porte aperte, quindi, nei nostri ospedali a quelle realtà associative e a quei volontari che offrono cuore, empatia e arte per regalare un sorriso a chi sta vivendo una fase difficile della propria vita e a chi lotta ogni giorno per vincere dolore e malattia".