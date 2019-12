I diritti di pesca tornano in consiglio: revoca della proroga a 15 anni concessa dalla Provincia di Rovigo

ROVIGO - Era evidente che la questione non sarebbe finita e che, come già annunciato, il consiglio provinciale avrebbe dovuto esprimersi circa la legittimità della proroga concessa a 15 anni dei diritti esclusivi di pesca in seguito alla rivoluzionaria sentenza del Consiglio di Stato in merito a proroghe automatiche concesse in Liguria.Ritorna quindi in aula il prossimo 20 dicembre il tema dei diritti esclusivi con l'ente di Palazzo Celio intenzionato a revocare la delibera n.27/26789 dello scorso 18.10.2019 che ha ad oggetto: "Proroga di 15 anni alla convenzione in essere tra la Provincia di Rovigo ed il Consorzio cooperative pescatori del Polesine".La Provincia propone una proroga tecnica per soli 4 mesi.Il sindaco di Porto Tolle Roberto Pizzoli si era già dichiarato contrario al ritorno in aula, ma la convocazione odierna del consiglio provinciale a firma del presidente Ivan Dall'Ara porta proprio all'ordine del giorno la revoca. Pizzoli sosteneva che la sentenza del Consiglio di Stato fosse tutt'altra cosa rispetto ai diritti esclusivi di pesca ( LEGGI ARTICOLO