La cena di Rovigo che vale 1.000 euro

ROVIGO - Sold out per la cena di beneficenza a favore della popolazione del Delta flagellata dal maltempo nella notte tra il 12 e il 13 novembre scorsi. Presente il Sindaco di Porto Tolle, Roberto Pizzoli, a cui è stato consegnato, a fine serata, il ricavato della serata. Tra gli ospiti Emanuela Finessi, già dirigente di Cooperativa di pescatori del Delta, Laura Cassetta, dirigente scolastica di Porto Tolle, hanno portato le proprie testimonianze. Presenti anche l'assessore regionale del Veneto Cristiano Corazzari, l'assessore di Porto Viro Valeria Mantovan e Bartolomeo Amidei coordinatore locale del circolo di Fratelli d'Italia di Rovigo.La somma consegnata andrà ad incrementare il fondo di solidarietà attivato per la ricostruzione a Scardovari. L'evento ideato da Fabio Baroni e Rita Pizzo è stato chiamato "Solidarietà a cena con i fratelli pescatori del Delta" e la cena si è tenuta al ristorante del Centro Don Bosco di Rovigo.