Sparano a una poiana, salvata in pista ciclabile

ROVIGO - La malvagità dell'uomo non ha fine. E’ stata recuperata dai volontari della Lega italiana protezione uccelli sezione di Rovigo una poiana. nella pista ciclabile “Baden Powell", grazie alla segnalazione e alla collaborazione dei cittadini (sia da ciclisti che da podisti) che si sono prodigati affinchè l'animale in difficoltà fosse salvato. Rantolava vistosamente a terra con il rischio che andasse a finire nel corso d'acqua che fiancheggia la pista ciclabile.

Portato al Cras di Polesella, i veterinari Melania Verdina, e Luciano Tarricone hanno provveduto ad una radiografia ed ai prelievi del sangue.

I risultati sono sconcertanti. Gli hanno sparato, la presenza di sei pallini all’interno non lasciano dubbi. L’animale presenta una frattura dell'ulna-radio, ed il fenomeno di saturnismo per la presenza di piombo, naturalmente è molto debilitato e sotto peso per i tanti giorni a digiuno.

E’ stato utilizzato un fucile. un trofeo da apporre al curriculum, ma l’atto è illegale, visto che si tratta di fauna selvatica. La Lega italiana protezione uccelli sezione di Rovigo chiede un confronto con le associazioni venatorie, perché non siano solo gli ambientalisti a denunciare questi atti, come il bracconaggio nel Delta. “Allo stesso tempo chiediamo alle istituzioni (Regione Veneto) di avviare in tempi rapidi e certi il ruolo dei centri di recupero animali selvatici (Cras) senza fondi per il suo funzionamento,e supportato dal volontariato in tutte le sue articolazioni”.